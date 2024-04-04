Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Apple заинтересована в производстве персональной робототехники

Apple заинтересована в производстве персональной робототехники

Американская корпорация Apple  заинтересована в производстве персональной робототехники. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, у компании есть специальные команды, которые в настоящее время изучают возможности создания разработок в этой области, которая потенциально может стать одним из новых масштабных проектов компании после отказа от разработки электромобиля.

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