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Правительство отменило обязательное подтверждение поверки счётчиков в 2024 году

Правительство отменило обязательное подтверждение поверки счётчиков в 2024 году

Поверочное рабство - так в шуту раньше многие называли обязанность доказывать ресурсоснабжающим организациям факт прохождения поверки счетчиков.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Обыкновенная кормушка для воров и хапуг от всего жилищно хозяйственного комплекса страны.Смешно и страшно смотреть как взрослые люди подходят к этому вопросу всерьез, а на самом деле просто очередной Остап Бендер работает по всей стране.
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6 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Потому что это для идиотов.
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2 час.
СК
Степан Капуста
Как легко обывателю стало высказывать свои суждения всему миру через гаджеты! Даже суждения абсолютно идиотские. Что предлагаю, как собственник квартиры с 4-мя счётчиками воды? Предоставить возможность и право собственникам жилья заключать долговременные договоры на контроль работоспособности и замены счетчиков воды, при необходимости, с составлением всех необходимых документов и предоставлением их в соответствующие инстанции. Поверка счетчика на дому - дело нехитрое, даже не требуется его отсоединение - только по прибору. Провести лицензирование ИП и предоставить им право на заключение договоров и ответственность за качество. И всё!
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1 час.

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