Правительство отменило обязательное подтверждение поверки счётчиков в 2024 году

Обыкновенная кормушка для воров и хапуг от всего жилищно хозяйственного комплекса страны.Смешно и страшно смотреть как взрослые люди подходят к этому вопросу всерьез, а на самом деле просто очередной Остап Бендер работает по всей стране.

СК

Степан Капуста

Как легко обывателю стало высказывать свои суждения всему миру через гаджеты! Даже суждения абсолютно идиотские. Что предлагаю, как собственник квартиры с 4-мя счётчиками воды? Предоставить возможность и право собственникам жилья заключать долговременные договоры на контроль работоспособности и замены счетчиков воды, при необходимости, с составлением всех необходимых документов и предоставлением их в соответствующие инстанции. Поверка счетчика на дому - дело нехитрое, даже не требуется его отсоединение - только по прибору. Провести лицензирование ИП и предоставить им право на заключение договоров и ответственность за качество. И всё!