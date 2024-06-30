«И смех, и грех»: как выглядят в жизни популярные платья из интернета

Все мы часто видим на просторах Сети фотографии девушек в красивых, а порой, даже идеальных нарядах. У мужчин текут слюнки при виде таких снимков, а женщины только и представляют, как будут красоваться в этих платьях перед своими знакомыми, но… Зачастую в силу вступает закон «ожидание — реальность».