Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в аэропорту Пекина. Сегодня и завтра российский лидер примет участие в третьем международном форуме «Один пояс, один путь», проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами ряда государств Азии.