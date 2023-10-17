Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в аэропорту Пекина. Сегодня и завтра российский лидер примет участие в третьем международном форуме «Один пояс, один путь», проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами ряда государств Азии.
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