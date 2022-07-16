Чего Украине не хватает для «победы»

Маниакальная борьба до победного конца стала главной идеей киевского режима. Пропаганда, работающая прежде всего на западного заинтересованного потребителя, требует еще больше оружия.
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