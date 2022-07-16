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Чего Украине не хватает для «победы»

Чего Украине не хватает для «победы»

Маниакальная борьба до победного конца стала главной идеей киевского режима. Пропаганда, работающая прежде всего на западного заинтересованного потребителя, требует еще больше оружия.

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