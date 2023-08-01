Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводится медленными темпами. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме признали, что украинское контрнаступление идет медленно
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, в какой микроскоп эта кирби разглядела, что "наступление" укрофашистов вообще движется? Уж не в Днепропетровске ли? Где зданием сСЫбУ сбили российскую ракету? Или в Одесском порту? Или там, где ОДИН Российский танк "АЛЁША" превратил в металлолом колонну техники скакуасов, а экипажи, без пересадки в морге, отправил на суд Божий ?
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16 час.
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