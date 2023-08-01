В Белом доме признали, что украинское контрнаступление идет медленно

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Интересно, в какой микроскоп эта кирби разглядела, что "наступление" укрофашистов вообще движется? Уж не в Днепропетровске ли? Где зданием сСЫбУ сбили российскую ракету? Или в Одесском порту? Или там, где ОДИН Российский танк "АЛЁША" превратил в металлолом колонну техники скакуасов, а экипажи, без пересадки в морге, отправил на суд Божий ?