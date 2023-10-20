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Россия укрепляет сотрудничество с омбудсменами Африки и Азии

Россия укрепляет сотрудничество с омбудсменами Африки и Азии

МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. В рамках динамичного развития сотрудничества и укрепления связей с международным сообществом в Доме прав человека прошло очередное подписание меморандумов о взаимопонимании с омбудсменами стран Африки и Азии: Эфиопией, Республикой Бенин и Шри-Ланкой.

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