Россия укрепляет сотрудничество с омбудсменами Африки и Азии

МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. В рамках динамичного развития сотрудничества и укрепления связей с международным сообществом в Доме прав человека прошло очередное подписание меморандумов о взаимопонимании с омбудсменами стран Африки и Азии: Эфиопией, Республикой Бенин и Шри-Ланкой.