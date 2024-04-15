Приложение «Госуслуги Дом» хотят сделать впятеро популярнее. У Минстроя амбициозные планы

Минстрой в нынешнем году намерен нарастить количество скачиваний приложения «Госуслуги Дом» более чем в пять раз — сейчас приложение отстает по популярности только от основного супераппа «Госуслуги»Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт программы цифровой\u000Aтрансформации Минстроя, количество установок приложения мобильного приложения\u000A«Госуслуги Дом» для собственников жилья в многоквартирных домах должно вырасти\u000Aс 2,3 миллиона в 2023 году сразу до 12,4 миллиона в 2024 году.