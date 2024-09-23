Суд оставил под стражей до 23 ноября олимпийского чемпиона Андрея Перлова

После завершения спортивной карьеры работал на разных должностях в спортивных организациях Новосибирской области, с 2020 по 2022 год занимал пост генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», который сейчас переименован в «Сибирь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии