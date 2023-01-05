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Канчельскис об отстранении России: «Лет 10 точно не вернут, мне кажется. Нужно искать ходы, чтобы нас так не гнобили. Для этого надо пробовать, а не сидеть и кроссворды разгадывать»

Андрей Канчельскис считает, что Россия не вернется в европейский футбол в ближайшие 10 лет.  – Когда нас вернут в УЕФА? – Лет 10 точно не вернут, мне кажется.

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