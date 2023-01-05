Канчельскис об отстранении России: «Лет 10 точно не вернут, мне кажется. Нужно искать ходы, чтобы нас так не гнобили. Для этого надо пробовать, а не сидеть и кроссворды разгадывать»

Андрей Канчельскис считает, что Россия не вернется в европейский футбол в ближайшие 10 лет. – Когда нас вернут в УЕФА? – Лет 10 точно не вернут, мне кажется.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии