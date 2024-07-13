Песков отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

Пресс-секретарь президента сказал, что угрозы очевидны, поэтому безопасность главы государства обеспечивается на должном уровнеУгрозы от Украины очевидны, поэтому безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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