Участники программы «Время героев» наградили финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. В Центральном выставочном зале «Манеж» завершилась торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в которой приняли участие президент России Владимир Путин и участники программы «Время героев», отметившие выдающийся вклад граждан в развитие общества и волонтерства.