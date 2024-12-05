Участники программы «Время героев» наградили финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. В Центральном выставочном зале «Манеж» завершилась торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в которой приняли участие президент России Владимир Путин и участники программы «Время героев», отметившие выдающийся вклад граждан в развитие общества и волонтерства.
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