Фестиваль «Цейский вальс» в Северной Осетии соберет бардов со всей страны

С 5 по 13 сентября в Северной Осетии на поляне альпинистского лагеря «Цей» пройдет музыкальный фестиваль «Цейский вальс», посвященный памяти Юрия Визбора, сообщили в комитете по делам печати и массовых коммуникаций республики.