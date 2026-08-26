Фестиваль «Цейский вальс» в Северной Осетии соберет бардов со всей страны

С 5 по 13 сентября в Северной Осетии на поляне альпинистского лагеря «Цей» пройдет музыкальный фестиваль «Цейский вальс», посвященный памяти Юрия Визбора, сообщили в комитете по делам печати и массовых коммуникаций республики.
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