В Новосибирске на ремонт "Дома с часами" готовы потратить 2,8 млн рублей

Подрядчика для ремонта объекта культурного наследия ищут через портал Госзакупки.На сайте Госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика для ремонта объекта культурного наследия "Дом с часами" на Красном проспекте, 11.
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