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Впервые в российском автомобилестроении: ГАЗ создал модульную платформу для будущих «ГАЗелей», она предполагает и полноприводные машины

Впервые в российском автомобилестроении: ГАЗ создал модульную платформу для будущих «ГАЗелей», она предполагает и полноприводные машины

С различными надстройками, а также с разными вариантами длины и высоты Инженеры Горьковского автозавода разработали модульную платформу, которая должна стать основой для нового поколения легких коммерческих автомобилей.

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