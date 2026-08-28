Впервые в российском автомобилестроении: ГАЗ создал модульную платформу для будущих «ГАЗелей», она предполагает и полноприводные машины

С различными надстройками, а также с разными вариантами длины и высоты Инженеры Горьковского автозавода разработали модульную платформу, которая должна стать основой для нового поколения легких коммерческих автомобилей.
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