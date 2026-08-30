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Аргументы и Факты

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Прошел показ «На краю детства» о 14-летней девочке в блокадном Ленинграде

Прошел показ «На краю детства» о 14-летней девочке в блокадном Ленинграде

30 августа состоялся показ российской картины «На краю детства» в рамках I Международного кинофестиваля «Огни большого города», который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа.

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