Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Горналь Курской области

В ходе выполнения боевых задач подразделения столкнулись с необходимостью преодоления значительных инженерных препятствий, что свидетельствует о высоком уровне боевой подготовки и профессионализма личного состава.
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