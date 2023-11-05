Забытые и слегка безумные проекты СССР: Саратовские троллейбусы

В 1973 году в Саратове были замечены два необычных троллейбуса – на обкатку вышли ЗиУ‑11. Экспериментальные укороченные модели, рассчитанные на 68 пассажиров, предназначались для эксплуатации на узких улочках с крутыми поворотами.
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