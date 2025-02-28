Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Sportbox находится на 10-м месте в мире, опережая такие ресурсы, как L’Équipe, NBC. Среди российских спортивных сайтов неизменно занимает первое место»

– В январе 2025 года портал Sportbox.ru (входит в состав субхолдинга «Матч!») впервые за всю свою историю существования (с 2007 года) вошел в топ-10 спортивных сайтов мира по версии аналитического сервиса Similar Web.
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