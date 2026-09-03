Трамп потребует от ЕС вернуть потраченные Байденом на помощь Украине миллиарды Президент США Дональд Трамп придумал способ, как вернуть сотни миллиардов долларов, пот.
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