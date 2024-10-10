Звезда сериала «Жить жизнь» Владислав Ценев: «Вышел из долгих отношений, и меня накрыло. Психика не выдержала»

Владислав Ценев известен по сериалам «Жить жизнь», «Медиатор-3» и «Кухня. Война за отель». Поклонницы атакуют актера вопросами о личной жизни, но ответа не получают — оказалось, молодой человек обжегся и теперь держит сердечные дела за семью замками.