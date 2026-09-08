Российский проект "Арктик СПГ 2" потребовал от Hanwha Ocean $1 млрд за танкеры

Южнокорейская судостроительная компания Hanwha Ocean получила иск от российского проекта «Арктик СПГ 2» на $1 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главком НАТО Грин...
- Захарова рассказа...
- Зеленский выразил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым