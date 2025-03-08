ВС РФ захватили острова и дельту Днепра в Херсонской области: стратегический шаг на фоне боевых действий Ирина ВальковаВойска Российской Федерации взяли под полный контроль стратегически важные территории островов и дельты реки Днепр в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии