Роспотребнадзор частично разрешил купание в калужской Оке

В управлении Роспотребнадзора по Калужской области опубликовали список разрешенных для купания мест. В него снова попала река Ока, но лишь частичноВ управлении Роспотребнадзора по Калужской области опубликовали список разрешенных для купания мест.
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