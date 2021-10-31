Аргументы недели

97 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Адмирал ВМС США, экс-главком НАТО Ставридис назвал Путина умным тактиком

Адмирал ВМС США, экс-главком НАТО Ставридис назвал Путина умным тактиком

Президент Владимир Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску. Такое мнение о российском президенте высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший главком НАТО Джеймс Ставридис.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх