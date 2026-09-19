Апокалипсис в «райском саду»: Россия поставила Европу на колени.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Елена Караева Предложение минимально, цена максимальна: ЕС получил то, к чему стремился и чего хотел.
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