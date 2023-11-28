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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Тампы». Он набрал очки в 8-м матче подряд, 8+4 на отрезке

Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Тампы». Он набрал очки в 8-м матче подряд, 8+4 на отрезке

Форвард «Колорадо» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:1).

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