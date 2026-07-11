Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Задержан в постели: члена банды Батал-Хаджи заподозрили в попытке отжать квартиру у москвича

Задержан в постели: члена банды Батал-Хаджи заподозрили в попытке отжать квартиру у москвича

Снимака Сегодня в Москве задержан предполагаемый участник преступной группы, которую правоохранители называют «Батал-Хаджи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГГ
Геннадий Гайдуков
Чурбаны незаменимые на работе.
Ответить
4 н.
Эльвира Величутина
Хоть реагировать стали быстро, а не годами.
Ответить
4 н.
ВИ
Виктория Иванова
А потом жены этих горцев на вопрос &quot;откуда  у них такие огромные и богатые дома?&quot; гордо и надменно отвечают &quot;работают много в отличие от русских&quot;. Вот так они и &quot;зарабатывают&quot; на свои хоромы. 😡
Ответить
3 н.