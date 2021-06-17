Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/p...Цены на импортную...
  • Alex Bambroff
    Чем человек тупее, тем он о себе лучшего мнения ))Почему противники...
  • Alex Bambroff
    база клонирования свиней, звучит футуристично ))База клонирования...

Новая энергия обеспечивает спасательный круг в Китае

“Новости Китая” о новой энергии в Китае   На плато в Тибетской автономной префектуре Хайнань, провинция Цинхай, панели централизованной солнечной электростанции распространялись подобно голубому океану, принося энергию на некогда бесплодную землю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх