Новая энергия обеспечивает спасательный круг в Китае

“Новости Китая” о новой энергии в Китае На плато в Тибетской автономной префектуре Хайнань, провинция Цинхай, панели централизованной солнечной электростанции распространялись подобно голубому океану, принося энергию на некогда бесплодную землю.
“Новости Китая” о новой энергии в Китае На плато в Тибетской автономной префектуре Хайнань, провинция Цинхай, панели централизованной солнечной электростанции распространялись подобно голубому океану, принося энергию на некогда бесплодную землю.
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