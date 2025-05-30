Экономист Балынин: за вторую половину мая россияне получат повышенную зарплату

В мае у россиян, получающих фиксированный оклад, выплата за вторую половину месяца будет выше, чем за первую — из-за особенностей производственного календаря на месяц, сообщает Общественная Служба Новостей.
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