Генераторы, продукты питания, семена – то, что сейчас остро необходимо Донбассу

Народный фронт и МЧС доставили в ЛНР и ДНР семена для фермеров и садоводов, собранные в разных регионах России, гуманитарную помощь для жителей от Федерации бокса России и генераторы для бесперебойного электроснабжения интернатов, где проживают дети инвалиды от фонда помощи детям Донбасса.