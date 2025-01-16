Байден: план сделки по Газе был разработан и согласован его командой

Уходящий президент США Джо Байден заявил в ходе своего прощального обращения, что его команда разработала и согласовала план сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, которую заключили Израиль и палестинское движение ХАМАС.
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