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Царьград

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Разрушали ПВО России и радовались: Генерал Попов вскрыл правду — вот "откуда ноги растут"

Разрушали ПВО России и радовались: Генерал Попов вскрыл правду — вот "откуда ноги растут"

Зеленский горделиво рассказал о том, что так называемая операция "Паутина", в ходе которой в тылу были атакованы наши стратегические аэродромы, готовилась 1,5 года в полной секретности.

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