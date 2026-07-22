🤑Сотовые операторы повышают цены на архивные тарифы Российские сотовые операторы начали повышать тарифы на свои услуги.
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🤑Сотовые операторы повышают цены на архивные тарифы Российские сотовые операторы начали повышать тарифы на свои услуги.
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