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Участники G20 не поддержали американские инициативы по избыточным мощностям

Участники G20 не поддержали американские инициативы по избыточным мощностям

Китай подтвердил твердую приверженность многосторонней торговой системе и призвал к солидарности среди членов G20 по итогам завершившейся встречи министров торговли в Соединенных Штатах, сообщило в воскресенье Министерство коммерции КНР.

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