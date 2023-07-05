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"Страх потерь авиацию НАТО сковывает действия альянса": Российский «утенок» Су-34 готов заклевать американского «сокола» F-16

"Страх потерь авиацию НАТО сковывает действия альянса": Российский «утенок» Су-34 готов заклевать американского «сокола» F-16

Вчера 5K прочитали Страх потерь натовской авиации сковывает действия альянса, поэтому небо над страной 404 все еще принадлежит ВКС РФ.

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