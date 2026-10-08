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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в Туркмении обсудили двусторонние отношения и обстановку на Ближнем Востоке.

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