Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Пять глаз»: на Дальнем Востоке пойман новозеландский шпион с пачками долларов

«Пять глаз»: на Дальнем Востоке пойман новозеландский шпион с пачками долларов

55-летний хабаровчанин ответит за измену Родине.Во время обыска в квартире у новозеландского агента-инициативника был обнаружен пластиковый мешок с двадцатью пачками долларов.

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