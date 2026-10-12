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Вечерний Новосибирск

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ТАСС: задержан экс-глава Колыванского района Евгений Артюхов

ТАСС: задержан экс-глава Колыванского района Евгений Артюхов

Факт задержания подтвердили в правоохранительных органах, об этом сообщает ТАСС. Как ранее установила прокуратура, Артюхов вмешался в процесс приобретения в государственную собственность жилого дома в посёлке Колывань.

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