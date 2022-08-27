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В торгпредстве России в КНР сообщили об отправке первого поезда с китайским чаем из города Ухань в Москву

В торгпредстве России в КНР сообщили об отправке первого поезда с китайским чаем из города Ухань в Москву

Власти Китая отправили из города Ухань в Москву первый поезд с китайским чаем. Торговое представительство РФ в Китае сообщило о начале работы проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию».

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