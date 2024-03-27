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Польский генерал Марчак мог погибнуть на Украине

Польский генерал Марчак мог погибнуть на Украине

Появились первые версии смерти польского генерала Адама Марчака. Об этом сообщает «МК». Подчеркивается, что стали сбываться прогнозы военных аналитиков, которые призвали ждать новостей о «неожиданной гибели» военных НАТО после массированных ракетных ударов ВС РФ по командным пунктам ВСУ в Киеве, Харькове и Одессе.

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