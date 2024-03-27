Польский генерал Марчак мог погибнуть на Украине

Появились первые версии смерти польского генерала Адама Марчака. Об этом сообщает «МК». Подчеркивается, что стали сбываться прогнозы военных аналитиков, которые призвали ждать новостей о «неожиданной гибели» военных НАТО после массированных ракетных ударов ВС РФ по командным пунктам ВСУ в Киеве, Харькове и Одессе.