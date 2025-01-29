Аналитики перечислили профессии, где рекордно выросли зарплаты

К примеру, оклады упаковщиков поднялись на 66 процентов В России в производственном секторе и на складах наблюдается острая нехватка упаковщиков, что привело к значительному росту заработных плат в этой сфере.
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