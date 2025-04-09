Собянин: Москва делает все, чтобы дети-сироты обрели заботу родителей

На данный момент в специальных учреждениях остаётся меньше тысячи детей-сирот Как рассказал в своём telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, почти все дети-сироты столицы на сегодняшний день растут в приёмных семьях.
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