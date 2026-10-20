Как страны Запада планируют осваивать СМП, соблюдая антироссийские санкции? Дмитрий Родионов Фото: Ксения Кононова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Михаил Нейжмаков Южная Корея при осуществлении своих перевозок по Северному морскому пути (СМП) намерена продолжить соблюдать международные санкции и нормы, заявил президент страны Ли Чжэ Мен.
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