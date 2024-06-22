Путин не готовит Дюмина в качестве своего преемника — политолог

МОСКВА (ИА Реалист). После того, как в конце мая Алексей Дюмин сместил на должности секретаря Госсовета влиятельного Игоря Левитина, поползли слухи, что президент России Владимир Путин готовит себе преемника.
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