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Покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Сопредседатель национал-консервативной партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла находится под интенсивным наблюдением медиков после того, как его экстренно госпитализировали во время предвыборного митинга в баварском Ингольштадте.

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