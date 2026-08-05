Переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик — WSJ

Переговоры по Ормузскому проливу зашли в тупик. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, указывая, что позиции Ирана и США (вместе с союзниками в Персидском заливе) остаются диаметрально противоположными.
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