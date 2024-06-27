На федеральной трассе "Волга" КАМАЗ сбил женщину на обочине дороги и скрылся

В результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе М-7 "Волга" в Чебоксарском районе пострадала 34-летняя женщина, после того как ее сбил грузовик "КАМАЗ" с полуприцепом, который двигался из Цивильска в сторону Чебоксар.