На федеральной трассе "Волга" КАМАЗ сбил женщину на обочине дороги и скрылся

В результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе М-7 "Волга" в Чебоксарском районе пострадала 34-летняя женщина, после того как ее сбил грузовик "КАМАЗ" с полуприцепом, который двигался из Цивильска в сторону Чебоксар.
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