На трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь сотрудники уголовного розыска остановили автомобиль УАЗ с двумя мужчинами 1989 года рождения и изъяли у них 2,565 грамма синтетического наркотика.
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