Бывший глава боливийской армии арестован за попытку государственного переворота

Бывший командующий армией Боливии генерал Хуан Хосе Зунига и два других высокопоставленных офицера, обвиняемые в организации неудавшегося в среду переворота против президента Луиса Арсе, были заключены под стражу и помещены в две тюрьмы строгого режима.