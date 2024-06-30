Бывший глава боливийской армии арестован за попытку государственного переворота

Бывший командующий армией Боливии генерал Хуан Хосе Зунига и два других высокопоставленных офицера, обвиняемые в организации неудавшегося в среду переворота против президента Луиса Арсе, были заключены под стражу и помещены в две тюрьмы строгого режима.
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